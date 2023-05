„Supertina“ kommt

Viernheim. „Supertina“ alias Tina Häussermann ist zu Gast in der Kulturscheune (Wasserstraße 20). „Supertina rettet die Welt im Rahmen ihrer Möglichkeiten“, heißt das gesellschaftspolitisch (un)korrekte Programm der Kabarettistin und Sängerin, das am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) zu sehen ist. Eingeladen hat die Abteilung Musik, Kunst und Kultur der Stadt Viernheim in Kooperation mit dem Förderverein der städtischen Musikschule.

„Supertina“ rettet alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt sie Corona, Klima und Kojoten auf den Leib. Und: Ja, auch „Supertina“ freut sich unbändig, wenn ihre Kinder auf ihr eigenes Lego treten. Tina Häussermann erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra.

Karten sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Musikschule im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4) oder an der Abendkasse erhältlich und kosten 16 Euro, ermäßigt 10 Euro. Weitere Informationen sowie Kartenreservierung unter Telefon 06204/98 84 03 oder per E-Mail an musikschule@viernheim.de. red