Süße Überraschung für kleine Flüchtlinge

Während sich Deutschland mitten in der besinnlichen Adventszeit befindet, wird andernorts in Europa ein erbitterter Krieg geführt. Auswirkungen davon sind auch in Viernheim zu spüren, wo viele Flüchtlinge aus der Ukraine, überwiegend Frauen mit kleinen Kindern, Schutz gesucht und gefunden haben. Um diesen Menschen eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten, haben die Kindergarteneltern und das

...