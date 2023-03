Süße Hasen, bunte Eier

Viernheim. Der zehnte Ostermarkt des Hobbykünstlervereins findet am Wochenende, 25. und 26. März, statt. Über 40 Aussteller laden an den beiden Tagen in Bürgerhaus ein. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Ständen gibt es Kunsthandwerk in diversen Herstellungstechniken. Passend zum bevorstehenden Osterfest gibt es Ostereier und Osterhasen, dazu Grußkarten mit Oster- und Frühlingsmotiven, sowie Osterdeko aller Art. Die Aussteller zeigen und verkaufen, was sie mit verschiedenen Techniken und Materialien gebastelt und genäht, gefaltet und gestrickt, gemalt und geklebt, gesägt und gedrechselt haben.

Die Besucher können vielen Hobbykünstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Das Angebot der Aussteller wird durch Mitmachaktionen und Workshops abgerundet, bei denen auch die Besucher selbst aktiv werden können. Natürlich können Ostereier und -figuren angemalt oder „Kochlöffelhasen“ gebastelt werden. Die Kosten für die Teilnahme an den Workshops halten sich in Grenzen, es fallen lediglich Materialkosten an.

Gewinnspiel für Besucher

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunsthandwerk Lampertheimer Ostermarkt steht im Zeichen der Bundesgartenschau Mehr erfahren

Ausrichter des Ostermarkts ist der Hobbykünstlerverein Viernheim, der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen als Verein feierte. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es ein kleines Gewinnspiel für die Besucher: Am Sonntagnachmittag werden Einkaufsgutscheine für den Ostermarkt verlost. Der Verein verkauft auch Kuchen und backt Waffeln. Bürgermeister Matthias Baaß wird den Ostermarkt am Samstag eröffnen, zwei Tage lang sorgt Aussteller Norbert Roschauer für die musikalische Untermalung der Ausstellung. su