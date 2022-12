Suche nach Melchior

Viernheim. . Melchior, das Maskottchen des Viernheimer Weihnachtsmarkts, ist seit Sonntag, 11. Dezember, verschwunden. Das städtische Kultur- und Sportamt hält es für möglich, dass die Figur gestohlen wurde und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Plüschtier um Mithilfe. Der Stoff-Elch ist zirka einen Meter groß, hat hellbraunes Fell, eine große Nase und ein braunes Geweih. Zuletzt gesehen wurde er an dem Abend gegen 22.45 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes. Bürger, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Melchior geben können, werden gebeten, sich per E-Mail an kultur-und-sportamt@viernheim.de oder über facebook.com/viernheim.de bei der Stadtverwaltung zu melden. Als Finderlohn gibt es einen kleinen Melchior und eine mit Süßigkeiten gefüllte Tüte, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Das Maskottchen könne auch im Fundbüro abgegeben werden. red

