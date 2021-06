Suche nach geeigneten Standorten

Viernheim. . Mit verschiedenen Möglichkeiten, neue Kita-Plätze in Viernheim zu schaffen, beschäftigte sich im vergangenen halben Jahr eine Arbeitsgruppe. Bürgermeister Matthias Baaß hatte sie ins Leben gerufen, um die anstehenden Entscheidungen in den parlamentarischen Gremien zu erleichtern und in der sitzungsfreien Zeit rund um die Kommunalwahl keine Zeit zu verlieren. In der AG vertreten waren Mitarbeiter der Verwaltung sowie Vertreter der Parteien. Ihr Auftrag war es, geeignete Standorte für das – von der CDU ins Gespräch gebrachte – Bauernhof-Projekt sowie eine klassische Betreuungseinrichtung im Stadtgebiet ausfindig zu machen.

Für die herkömmliche Kita wurden vier Örtlichkeiten näher untersucht. Im Fokus stand dabei der Erweiterungsbau für die Tagesstätte Kapellenberg. Auf diese Weise könnten recht kurzfristig zwei zusätzliche Gruppenräume entstehen. Dies bedeute ein Plus von 50 Betreuungsplätzen in zwei Gruppen. Die Baukosten betragen laut Verwaltungsvorlage 1,6 Millionen Euro. Die Arbeiterwohlfahrt als Träger habe diesem Modell bereits zugestimmt.

Nach wie vor Thema ist der im vergangenen Jahr politisch diskutierte Neubau am Heinrich-Lanz-Ring. Für das städtische Grundstück existiert eine Machbarkeitsstudie zu einer kombinierten Bebauung. Demnach sollen im Erdgeschoss, auf einer Fläche von 830 Quadratmetern, vier Kita-Gruppen mit insgesamt 100 Kindern untergebracht werden. In den drei Obergeschossen mit mehr als 1100 Quadratmetern wäre Platz für 15 bis 19 Wohnungen. Die Kosten werden auf rund 7,1 Millionen Euro beziffert.

Drei Finanzierungsmodelle

Für dieses Modell gibt es drei Szenarien: Tritt die Stadt als Bauherr, Nutzer und Vermieter der Appartements auf, wird der jährliche Aufwand für die Kita mit 96 000 Euro und für die Wohnungen mit 83 000 Euro kalkuliert. Investiert die Stadt im Rahmen einer Bauherrengemeinschaft allein in die Betreuungseinrichtung, lägen die jährlichen Kosten bei 94 000 Euro. Sollte ein Investor das Gesamtprojekt schultern, müsste die Kommune als Mieter der Kita 120 000 Euro pro Jahr zahlen. Das Konzept der Bauherrengemeinschaft sei also zumindest finanziell „am attraktivsten“, wie die Verwaltung mitteilt.

Als dritter möglicher Kita-Standort wird der Bereich südlich des Friedhofs in der Oberlück genannt. Diese Variante hat allerdings den Nachteil, dass zuvor der Bebauungsplan geändert werden müsste. Das würde den Baubeginn um ein bis eineinhalb Jahre verzögern, so die Einschätzung. Das Baurecht und der damit verbundene zeitliche Aufwand wird auch als Gegenargument für einen Neubau im Bereich des Treff im Bahnhof (TiB) angeführt.

Kaum Flächen für Naturprojekt

Nicht entscheidend vorangekommen ist die Arbeitsgruppe bei der Suche nach einem Grundstück für die naturnahe Kita. Planungsrechtliche Bedenken führten dazu, dass der Bereich der Solidarischen Landwirtschaft, die Umgebung von Familiensportpark und Feierabendhalle nicht weiterverfolgt wurden. Als vielversprechend galt zunächst ein Areal Am Alten Weinheimer Weg, doch die Besitzerin hatte die Stadt später gebeten, das Gelände nicht mehr in die weiteren Planungen einzubeziehen. Somit entfiel auch dieser Standort. Im Blick hatte die Arbeitsgruppe abschließend nur noch eine Fläche hinter der Walachei. Sie gilt nach wie vor als „attraktiv“ aufgrund der Nähe zum Wald. wk

