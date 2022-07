Sturz mit dem Rollator

Viernheim. Drei Tage lang feierten Tausende Viernheimer und Gäste ihr Stadtfest ausgiebig und intensiv. Die Stimmung hielt sich auf einem angenehmen Niveau, die Sanitäter und Sicherheitsleute verlebten deshalb ebenfalls ein recht entspanntes Wochenende. Das lag sicher auch an der Präsenz der Einsatzkräfte. Der Sanitätsdienst war mit insgesamt 30 Personen der Johanniter, der Malteser und des DLRG sehr gut besetzt. Am Samstagnachmittag musste ein Krankenwagen angefordert werden, nachdem ein älterer Herr mit seinem Rollator gestürzt war. Nach der Erstversorgung erfolgte die Einlieferung in ein Krankenhaus.

Die Rettungskräfte hatten ein relativ ruhiges Wochenende. © Othmar Pietsch

Die Freiwillige Feuerwehr hatte über die drei Tage 18 Personen im Einsatz. Der Freiwillige Polizeidienst stand mit vier Leuten bereit. Dazu kam die Stadtpolizei mit zwei Kräften. Die Landespolizei war in unterschiedlichen Schichten mit je zwei Beamten auf Streifengang. Außerdem war ein privater Sicherheitsdienst mit sechs Leuten vor Ort.

Falschparker aufgeschrieben

„Bei der Masse an Menschen, die wir in den drei Tagen begrüßen durften, kann es immer mal wieder zu Streitigkeiten kommen. Insgesamt ist es aber friedlich geblieben“, stellte Jan Krasko vom Amt für Kultur und Sport zufrieden fest. Nur in der Nacht zum Sonntag mussten auf dem Kienleplatz die Kampfhähne einer Schlägerei getrennt werden. Alexander Kuhn, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, bestätigte den Vorfall. „Dazu wurden noch mehrere Parkverstöße geahndet. Ein Fahrzeug war in einer Feuerwehrzufahrt abgestellt worden, außerdem standen Autos verbotenerweise auf Behindertenparkplätzen.“

Erstmals gab es auf dem Hof der Schillerschule einen bewachten Abstellplatz für Fahrräder. Dennoch wurden andernorts Räder gestohlen. Laut Aussage der Polizei war deren Zahl aber nicht höher als in anderen Jahren. Es wurden nur wenige Anzeigen erstattet. JR