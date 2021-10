Viernheim. Der Sturm in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag hat in Viernheim Metallteile einer Dachverleidung gelöst. Das Gebäude am Kreisel Friedrich-Ebert/August-Bebel-Straße war bis weit in den Donnerstag hinein weiträumig abgesperrt, Kreisel und Straßen ringsherum waren gesperrt. THW und Feuerwehr waren im Einsatz, Mitarbeiter des THW haben gelockerte Teile der Dachverkleidung entfernt, damit sie nicht umher fliegen konnten.

