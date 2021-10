Sturm beschädigt Dach

Viernheim. Tief „Ignatz“ hat die Region weitgehend von größeren Schäden verschont. Der Sturm in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag hat in Viernheim Metallteile einer Dachverkleidung gelöst. Das Gebäude am Kreisel Friedrich-Ebert/August-Bebel-Straße war bis weit in den Donnerstagmittag hinein weiträumig abgesperrt, Kreisel und Straßen ringsherum waren gesperrt. THW und Feuerwehr waren im Einsatz, Mitarbeiter des THW haben gelockerte Teile der Dachverkleidung entfernt, damit sie nicht umherfliegen konnten. Auf der Umgehungsstraße Höhe Tennisclub sowie auf der Karl-Marx-Straße habe jeweils ein Baum gelegen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden von Einsatzkräften beseitigt. In Lampertheim warfen Sturmböen eine Pappel um, die den Mast einer Stromleitung brechen ließ. Einsatzkräfte behoben den Schaden. mas

