Stromtrasse versus Neubaugebiet

Viernheim. Die Frage, ob der Betreiber die Führung der geplanten neuen Stromtrasse soweit verändert, dass das Neubaugebiet Nordweststadt II beschnitten wird oder nicht, steht nach wie vor im Raum. Das Dortmunder Unternehmen Amprion plant, baut und betreibt die neue Stromtrasse im Auftrag der Bundesnetzagentur. Die Aufrüstung der Kapazität von aktuell 220 Kilovolt Wechselstrom auf 380 Kilovolt Gleichstrom ist dem Ziel geschuldet, den im Norden Deutschlands aus Windkraft gewonnenen Strom effizienter in den Süden leiten zu können. Teilweise nutzt Amprion dazu bestehende Masten, die umgebaut werden. Auf der Strecke zwischen Bürstadt Ost und Mannheim-Wallstadt will das Unternehmen jedoch eine komplett neue Trasse bauen, analog dem Verlauf der bestehenden.

Und das ist der Kern des Problems. Nach aktueller Rechtslage darf es unter einem Abstand von 400 Metern keine Wohnbebauung geben. Die Stadt hatte die Nordweststadt II lange vor dieser Gesetzesänderung konzipiert. Nach Auskunft von Frank Ewert, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung in Viernheim, würden rund zwei Hektar, also 20 000 Quadratmeter, für die Wohnbebauung wegfallen, sollte Amprion an der Streckenführung festhalten. Auf Nachfrage dieser Redaktion hatte Amprion erklärt, dies zu beabsichtigen. Insgesamt ist das Neubaugebiet 200 000 Quadratmeter groß.

Zuletzt war in politischen Kreisen die Frage laut geworden, ob die Stadt ihre Interessen nicht juristisch gegen Amprion durchsetzen solle. Erster Stadtrat und Baudezernent Jörg Scheidel reagierte nun äußerst zurückhaltend auf unsere Frage, ob die Stadt klagen werde. Solch ein Schritt wolle gut überlegt sein, sagte er. Womöglich wäre es sinnvoller, zunächst die Entwicklung in Lampertheim zu beobachten, dessen Pläne weit stärker von der Amprion-Trasse eingeschränkt wären. Zudem, so Scheidel, würden die zwei Hektar nicht vollständig aus der Planung herausfallen. Es dürften in dem Bereich zwar keine Wohnhäuser gebaut werden. Aber für andere Zwecke wie die Ansiedlung von Kleingewerbe oder den Bau von Park-Quartieren sei die Fläche sehr wohl nutzbar. mas

