Strom vom Balkon

Viernheim. Aktuell läuft die zweite Bestellrunde für Balkonsolarmodule von Bürger Initiativ. Mit einem solchen Balkonsolarmodul können Bürgerinnen und Bürger aus Viernheim einen Teil ihres Stroms selbst produzieren. Wie das genau funktioniert, erläutern die Initiatoren am Donnerstag, 26. Januar, in einer Informationsveranstaltung in der Kulturscheune. Beginn ist um 19 Uhr. An diesem Abend werden Fragen beantwortet und Bestellungen entgegengenommen.

Ein Balkonsolarmodul besteht dabei aus einem Solarmodul, einem Wechselrichter und ein paar Kabeln. Das Solarmodul mit seinen Photozellen produziert dabei Strom, der Wechselrichter passt den erzeugten Strom an den Strom im Haushalt an und speist ihn über die Kabel in das Hausnetz ein.

Bürger Initiativ sammelt wieder Bestel-lungen für Solarmodule. © Büger Initiativ

Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es einen Balkonsolarstammtisch, den ebenfalls Bürger Initiativ anbietet. Beginn ist um 18.30 Uhr und Veranstaltungsort ebenfalls die Kulturscheune in Viernheim. Am Balkonsolarstammtisch wird ein Betreiber eines Balkonkraftwerks über seine Erfahrungen berichten.

Bürger Initiativ ist nach eigenen Angaben eine private und überparteiliche Initiative Viernheimer Bürgerinnen und Bürger, die verschiedene kommunalpolitische Themen aufgreift. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Kosten für die Solarmodule gehen ausschließlich an den Importeur und werden auch von ihm in Rechnung gestellt. kur/red