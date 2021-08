Stressabbau für Kinder

Viernheim. . Eine „Auszeit für Kinder“ bietet das Familienbildungswerk ab Montag, 6. September, 15 Uhr, für Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren an. Auch Kinder haben Stress, betont das FBW in einer Mitteilung, sei es durch Streit mit Eltern und Geschwistern oder wegen einer Trennung der Eltern.

In dem Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer mit Bewegungsspielen und Entspannungseinheiten. Die Kinder können auf diese Weise Energie tanken und zur Ruhe kommen, um ihre Erlebnisse verarbeiten zu können. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro für vier Termine. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su