Stress bewältigen

Viernheim. Unzufriedenheit, Mobbing und fehlende Perspektiven begleiten viele Menschen – insbesondere Frauen – Tag ein, Tag aus. Die einen sind maßlos überfordert, die anderen hoffnungslos unterfordert. Vielen Menschen fällt es schwer, das Ruder herumzureißen; sie werden krank und unglücklich. Doch es gibt Möglichkeiten, dieses Hamsterrad zu verlassen. Anleitungen hierzu gibt es bei einem Online-Vortrag mit Cornelia Möcke, der im Rahmen des nächsten Gleichstellungstreffs am Mittwoch, 16. Februar, um 19 Uhr stattfindet und zu dem die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim alle Interessierten einlädt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zeit sei jetzt reif, diese Dinge zu ändern, erläutert Referentin und Mentalcoach Cornelia Möcke (Bild), die sich auf das Thema „Von der Fehlbesetzung zur Geheimwaffe“ spezialisiert hat. Mit diesem Motto motiviert sie Frauen, ungeahnte Ressourcen zu aktivieren, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen und das Leben selbstbewusst und aktiv zu gestalten.

Anmeldung erforderlich

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Sie kann telefonisch unter der Nummer 06204/98 83 64 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de erfolgen. Der Link zur Veranstaltung wird nach der Anmeldung rechtzeitig vom Gleichstellungsbüro an die Teilnehmer verschickt. red (Bild: Cornelia Möcke)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen auf cornelia-moecke.com