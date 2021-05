Straße nach Otfried Preußler benannt

Viernheim. In der ersten Arbeitssitzung des Sozial- und Kulturausschusses, der für Integration, Sport, Bildung, Jugend und Familie zuständig ist, lernten die Stadtverordneten einige laufende Projekte kennen.

Die städtische Jugendförderung stellte ihr Medienprojekt vor, das mit Beginn der Corona-Pandemie ausgeweitet wurde. „Über Social Media und Streamingkanäle haben wir versucht, den Kontakt zu halten“, beschrieb Lars Prechtl die Arbeit. Die Jugendförderung will über das Internet Jugendliche ab zwölf Jahren begleiten und informieren: „Damit ist es immer noch ein Beteiligungsprojekt.“

Die Jugendförderung liefere beispielsweise Hilfen, den Tag zu strukturieren, indem die Jugendlichen kleine Aufgaben erfüllen müssen: den Sonnenaufgang fotografieren oder einen Turm aus Kochtöpfen bauen. Tobias Mandel erläuterte den Stadtverordneten, dass derzeit neben dem YouTube-Kanal der Jugendförderung auch Instagram zur Informationsweitergabe und Discord als Kommunikationsplattform genutzt werde.

Kochtipps und Fußballtricks

Bei den Videos und Livestreams hänge die Beteiligung der Jugendlichen am Thema. „Manche interessieren Videospiele, andere Kochthemen, wieder andere schauen sich Anleitungen für Fußballtricks an“, berichtete Mandel. Denn die Sendungen aus dem eigens eingerichteten Sendestudio in den Volkshochschulräumen im ehemaligen Kino in der Ludwigstraße decken inzwischen ein breites Themengebiet ab, von Beratungen über Kochtipps bis hin zu einer Talkrunde mit den Kandidaten der Bürgermeisterwahl.

Der Ausschuss bekam auch Informationen zum Prozess „Älter werden“ in Viernheim. „In der ersten Phase gab es Workshops mit Bestandsaufnahme und Priorisierung von Themen“, so Bürgermeister Matthias Baaß. Eberhard Schmitt-Helfferich vom Seniorenbüro ergänzte: „Die Themen Wohnen, Teilhabe, Mobilität überschneiden sich.“ In der zweiten Phase wird die Zivilgesellschaft mit Vereinen und Gruppen eingebunden. Als Drittes folge der Schritt in die Öffentlichkeit.

Ebenfalls kurz skizziert wurde der Stand der beteiligungsorientierten Bildungsplanung, an der Kitas und Schulen, Vereine und weitere Beteiligte zusammenarbeiten. In den Arbeitsgruppen „Schule als Lebens- und Lernort“ und „Nachhaltigkeit – Aufbau von Strukturen“ sind etwa 45 Personen eingebunden, die sich zu einer neuen Grundschule und zur Kommunikation und Steuerung aller Bildungsträger austauschen. „Für den November ist eine große Bildungskonferenz geplant“, berichtete Sabine Ruth, die das kommunale Bildungsmanagement koordiniert.

Das Gleichstellungsbüro informierte über Aktivitäten im Bereich LSBTIQ (lesbisch, schwul, bi-, trans*-, inter*-sexuell, queer). Zudem beschlossen die Ausschussmitglieder Zuwendungen an sechs Selbsthilfegruppen.

Im Neubaugebiet am Bannholzgraben sind Kinderbuchautoren als Straßennamen vorgesehen. „Das gehört zu den schönen Aufgaben dieses Ausschusses“, sagte Baaß. Im Quartier sollen die Hauptstraßen nach Otfried Preußler, dem Autor von „Der Räuber Hotzenplotz“ und nach Gudrun Pausewang, die mit „Die Wolke“ einen Anti-Atom-Kultroman schrieb, benannt werden. su