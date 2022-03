Strahlende Siegerin

Viernheim. Mira Ahmed Dizayee vom Tennisclub Viernheim gewann beim HTV-Jüngstencup in Eschborn in ihrer Altersklasse U8. Bei diesem Turnier kommen die besten Spielerinnen und Spieler aus Hessen zusammen, um ihr Können zu zeigen und erste Turniererfahrungen zu sammeln. Diese Chance nutzte Mira Ahmed Dizayee und zeigte eine herausragende Leistung. Sehr souverän gewann sie die Spiele gegen Marie Nagler vom Sportclub SaFo Frankfurt (6:1) und Hannah Müller vom TC BW Hünfeld (9:0). Gegen Melissa Güntert (Tennis 65 Eschborn) musste Mira an ihre Leistungsgrenze gehen und gewann knapp mit 5:4. Somit holte sich das Talent des TC Viernheim verdient den ersten Platz.

„Der Verein freut sich sehr über diesen Erfolg“, betont Jugendwartin Barbara Bauer-Embach: „Wir sind stolz, mit Mira tollen Tennisnachwuchs mit im Boot zu haben.“ Auch im Training sei Mira stets fokussiert sowie ehrgeizig und fördert ihr Spielgeschick auch außerhalb der Trainingszeiten mit ihrem Vater und anderen Spielern auf dem Tennisplatz. su

