Viernheim. Mit dem Thema „Bäume und Sträucher im Winter“ beschäftigt sich ein Online-Treffen der Initiative Natürlich Viernheim am Dienstag, 16. Februar, 18 Uhr. Roland Matern vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) informiert Spaziergänger über Besonderheiten der Natur und gibt Hobbygärtnern Tipps. In dem Vortrag geht es laut einer Pressemitteilung um die Auswahl und das Schneiden von Gehölzen, die Beurteilung des Bodens sowie das Vermehren, Veredeln und Pflegen von Pflanzen. Anmeldungen nimmt die Kompass-Umweltberatung per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de sowie unter der Telefonnummer 06201/59 23 27 entgegen. Der Teilnahmelink wird den Interessenten bei der Anmeldung mitgeteilt.

Die Natur in der Winterzeit ist Thema eines Online-Treffens. © kompass

BUND und Verein Kompass gehen im Rahmen der gemeinsamen Initiative Naturschutzaufgaben an, informieren über verschiedene Themen und geben Denkanstöße. red