Stiftung unterstützt Tafel und Sozialzentrum

Viernheim. Wenn es hierzulande um das Ehrenamt geht, dann werden oft tolle Reden geschwungen. Davon können die zahlreichen Organisationen aber nicht leben. Es braucht vielseitige Unterstützung, um die Aufgaben zu erledigen. Deshalb hat sich die Sparkassenstiftung Starkenburg entschlossen, der Tafel und dem katholischen Sozialzentrum in Viernheim mit großzügigen Spenden finanziell unter die Arme zu greifen. Stiftungsvorstand Bruno Klemm, selbst ehrenamtlich tätig, kennt die Problematik, sieht das Geld bei den beiden Viernheimer Institutionen deshalb gut investiert.

AdUnit urban-intext1

„Die Sparkassenstiftung ist ja schon seit Beginn der Tafelaktivitäten mit im Boot. Damals hieß es noch Brotkorb“, erinnerte Klemm an die Anfänge im Jahr 2006 und an Hans Adler als Mann der ersten Stunde. Dass die Zahl der Kunden in der Corona-Zeit von 160 auf 260 pro Ausgabetag angewachsen ist, unterstreicht die Bedeutung der Organisation. „Ich war ja schon bei der Einweihung hier und bin tief beeindruckt, was sich seither hier getan hat. Das ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Deshalb beschloss der Vorstand der Sparkassenstiftung, 5000 Euro zu spenden, um den Aufwand für Personal und Logistik zu decken“, erklärte Klemm weiter. Außerdem wurden weitere 10 000 Euro für das katholische Sozialzentrum avisiert, die demnächst überwiesen werden.

„Bei uns stehen neben den laufenden Kosten einige Reparaturen an, die wir aus eigener Kraft nicht stemmen können, auch wenn wir Eigenhilfe einbringen“, freute sich Gemeindereferent Herbert Kohl bei der Spendenübergabe vor dem katholischen Sozialzentrum in der Stadionstraße über die Unterstützung. „Wir können derzeit jeden Euro gebrauchen, denn die Zahl unserer Kunden ist durch Corona doch deutlich gestiegen“, so Kohl weiter.

Die Tafel sei weiterhin auf externe Unterstützung angewiesen. Dazu gehören natürlich auch ehrenamtliche Helfer, an denen es weiter mangelt. Zurzeit sind 160 Personen bei der Tafel aktiv. Es müssen jeden Werktag die entsprechenden Geschäfte angefahren werden, um die Waren abzuholen. Danach muss vorsortiert werden, ehe die fertigen Kisten rausgehen. „Wir sind im Verband der Tafeln gut organisiert. Lebensmittel bekommen wir also reichlich“, lobt Kohl die gute Zusammenarbeit mit mehr als 30 Geschäften in der Stadt und der Region. JR

AdUnit urban-intext2