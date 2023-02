Die Häuser und Wohnungen sind gesegnet, die Spenden gezählt: Bei der Sternsingeraktion 2023 der katholischen Kirche in Viernheim sind 17 593 Euro zusammengekommen, mit denen Kindern in Not weltweit geholfen wird. „Ihre Spende ist Ausdruck Ihres Mitgefühls und Solidarität mit vielen notleidenden Kindern in unserer Welt“, bedanken sich Pfarrer Ronald Givens und das Pastoralteam bei allen, die

...