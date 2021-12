Sternsinger gesucht

Viernheim. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“: Unter dieser Überschrift werden auch in diesem Jahr geweihte Segensaufkleber und eine Aufstellkrippe in alle Haushalte der Stadt Viernheim verteilt. Die Krippe enthält ein Gebet, damit jeder sein Haus oder seine Wohnung selbst segnen kann. Wer mithelfen will, diese Flyer zu verteilen, ist willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn es die Coronasituation zulässt, wird die katholische Kirch in Viernheim auch einige Hausbesuche von Sternsingergruppen ermöglichen. Diese finden vom 6. bis 9. Januar statt. Wer einen Besuch an der Haustür möchte, kann sich telefonisch im Pfarrbüro unter der Nummer 06204/78 92 00 anmelden.

Außerdem haben die Sternsinger einen kleinen Film aufgenommen mit einer Haussegnung. In einem kurzen Clip bitten die Sternsinger auch in diesem Jahr um Spenden, damit Kindern in Not weltweit geholfen werden kann. Diese können überwiesen oder direkt in den Briefkasten am Pfarrhaus an der Marienkirche, Mannheimer Straße 18 eingeworfen werden. Das Spendenkonto für die Sternsinger 2022 ist bei der Sparkasse Starkenburg, IBAN: DE 72 5095 1469 0013 0250 03. Die Überweisung sollte das Stichwort Sternsinger tragen.

Alle Kinder, die gerne bei der Aktion mitmachen würden, sind eingeladen zur Sternsingerprobe am Montag, 3. Januar um 15 Uhr in die Apostelkirche. Die Kirche hofft, Besuche machen zu können, da diese ja im Freien stattfinden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Näheres unter Katholische-Kirche-Viernheim.de