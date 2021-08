Stemm- und Ringclub Viernheim feiert 125-jähriges Bestehen

Viernheim. Vor exakt 125 Jahren wurde der Stemm- und Ringclub Viernheim gegründet. Am 18. August 1896 kamen einige beherzte Männer, so wird berichtet, im Lokal „Zur Eintracht“ zusammen und wählten Michael Knapp zum Vorsitzenden. Ziel des neuen Vereins war die Ausübung des Kraftsports, zu dem die Disziplinen Ringen, Gewichtheben, Tauziehen, Rasenkraftsport, Pyramidenbau und Jonglieren gehörten. Schnell wurde der junge SRC zu einem bedeutenden Teil der Viernheimer Gesellschaft, sportliche Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.

Anlässlich seines runden Geburtstags blickt der SRC nun zurück auf seine bewegte Vereinsgeschichte. In einem eigens gedrehten Jubiläumsvideo, das ab sofort auf Youtube zu sehen ist, kommen viele Zeitzeugen zu Wort. „Die Sendung wurde unter der Regie von Dario Gallei als Alternative zu einer Akademischen Feier produziert. Dabei wurden besondere Momente der Vereinsgeschichte beleuchtet und Interviews mit aktiven und ehemaligen Sportlern, Funktionären und weiteren Zeitzeugen geführt“, erklärt Erster Vorsitzender Peter Neuß.

Video und Festschrift Das Jubiläumsvideo ist auf dem Youtube-Kanal des SRC unter https://bit.ly/3iU6u34 zu finden. Ehrenvorstand Peter Beringer hat eine Festschrift gestaltet, die auf knapp 200 bebilderten Seiten die Vereinsgeschichte des Stemm- und Ringclubs darstellt. Auf der Internetseite src-viernheim.de gibt es eine Leseprobe. JR

Im Abspann sind Grußbotschaften zu sehen. Vertreten sind dort unter anderem Jürgen Schüdde von der Sparkassenstiftung Starkenburg, Martin Lenz vom Badischen Sportbund, die Handballer des TSV Amicitia, Bürgermeister Matthias Baaß und Bundesministerin Christine Lambrecht. Neben dem Film hat der SRC eine Festschrift herausgebracht. Darin bezeichnet Matthias Baaß die Ringer als „feste Größe“ in Viernheim: „Schon über sehr viele Jahre gelingt es den Verantwortlichen immer wieder aufs Neue, überaus wettkampffähige Mannschaften zusammenzustellen, die Jüngsten als Nachwuchs heranzuziehen, die Vereinsfamilie für das Ehrenamt zu motivieren und den Verein quasi als Teil der eigenen Familie zu betrachten.“ All dies hänge miteinander zusammen und mache die Attraktivität des Vereins aus. „Ich kann allen, die heute und in der Vergangenheit zu diesem wertvollen gesellschaftlichen Erfolg in unserer Stadt beigetragen haben, nur danken und gratulieren. Alles Gute auch für die weitere Zukunft“, so der Bürgermeister.

1933 wurde der SRC Viernheim vom NS-Regime verboten und das komplette Vereinsvermögen beschlagnahmt. „Lediglich die Vereinsfahne konnte durch Franz Erhard gerettet werden, indem er sie in seinem Garten vergrub“, steht in der Festschrift zum 100. Geburtstag zu lesen. Am 1. Januar 1946 wurde der Club in der Gaststätte „Zum goldenen Stern“ wieder ins Leben gerufen.

Olympia-Teilnehmer Fritz Niebler

Danach feierten die Sportler viele Titel mit der Mannschaft und in Einzelwettbewerben. Sportliches Aushängeschild war über viele Jahre Fritz Niebler, der in der Ringerszene noch immer sehr geschätzt wird und im Umfeld der ersten Mannschaft weiterhin aktiv ist. „Der Nieblers Fritz“, wie er oft genannt wird, wurde in seiner Karriere 17 Mal deutscher Meister, gewann große Preise und nahm an den Olympischen Spielen in Montreal (1976) und in Los Angeles (1984) teil. Der Boykott der Spiele in Moskau 1980 verhinderte einen weiteren Start beim größten Sportereignis der Welt.

Zurzeit fiebern die Viernheimer Sportfans dem Premierenstart in der ersten Bundesliga entgegen. Der SRC war 2019 als Meister der Regionalliga Baden-Württemberg aufgestiegen. Im Anschluss an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verzichtete der SRC aber wegen der Pandemie auf die Teilnahme an der damaligen Alternativrunde. Mit einjähriger Verzögerung steigen die Ringer nun am Samstag, 11. September, 19.30 Uhr, ins Bundesliga-Geschehen ein. Beim Heimkampf in der Waldsporthalle steht sofort das Derby gegen die Ringkampfgemeinschaft (RKG) Reilingen/Hockenheim an. „Wir hoffen in der SRC-Arena natürlich auf ein volles Haus, oder so viele Zuschauer wie es die behördlichen Vorschriften dann erlauben“, freut sich Peter Neuß, dass es endlich wieder auf die Matte geht.