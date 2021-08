Steine haben viel zu sagen

Viernheim. Manche Steine können Geschichten erzählen und sind Zeugnisse der Ortsgeschichte. Von solchen Steinen berichtet Referent Dr. Peter Bilhöfer (Bild) in einer Themenführung am Sonntag, 29. August, 11 bis 12 Uhr, im Museumsgarten, Berliner Ring 28.

„Mal als Bauelement, mal als Inschriftenträger oder einfach auf dem Boden: Steine erzählen jede Menge über die Entstehung einer Region. Die Nutzung durch die Menschen, aber auch deren handwerklichen und künstlerischen Gebrauch im Alltag. Spezielle geologische Gegebenheiten prägen auch heute noch das Leben in Viernheim, ohne dass dies besonders auffiele“, heißt es in der Ankündigung der Führung. In vielen Bereichen würden alte Steindenkmäler von anderen Werkstoffen verdrängt und seien oft nur noch im musealen Bereich anzutreffen. Bei einem Gang durch den Museumsgarten sollen diese Aspekte aufgegriffen und die Steine zum Sprechen gebracht werden.

Die Führung dauert etwa eine Stunde, die Gebühr beträgt sieben Euro. Das Museum weist darauf hin, dass wegen der Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die aktuellen Hygienevorschriften gelten. Anmeldungen nimmt Marion Froschauer per E-Mail an museum@viernheim.de oder unter 06204/9292071, montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr, entgegen. red (Bild: Museum)