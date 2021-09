Steine erzählen Geschichten

Viernheim. Seit der Museumspädagoge und Historiker Peter Bilhöfer den Viernheimer Museumsgarten erstmals betreten hatte, war er von dem Ambiente und den dortigen Ausstellungsstücken sehr angetan. So entstand – noch vor dem Corona-Lockdown – sein Plan, eine Führung zu Inschriften auf Grenzsteinen vorzubereiten. Bei den Vorarbeiten dazu wurde ihm aber bewusst, dass Steine ein sehr vielfältiges Gestaltungsmaterial sind, die Interessantes über die Geschichte ihres Stand- und Verwendungsortes erzählen können.

Daher bot er nun eine Freiluftführung an sieben Stationen im Museumsgarten unter dem Titel „Viernheimer Geschichte(n) in Stein“ an. Um von den Launen des Wettergottes unabhängig zu sein, hatten die Mitarbeiter des Museums extra ein Zelt aufgestellt, von dem aus die Besucher viele der besprochenen Exponate sehen konnten.

Geschichtliche Zeugnisse

Das Wort „Stein“, so führt Bilhöfer an, stamme vom indogermanischen „Stone“ und bedeutet „stopfen, gerinnen, stocken“; die Endsilbe „ne“ steht für „hart“. Als Bauelement, Inschriftenträger oder einfach nur als geologische Formationen können sie eine Menge über die Entstehung und die Geschichte einer Region erzählen. Mit seinem „steinigen“ Rundgang durch den Museumsgarten gelang es Peter Bilhöfer, diese stummen Zeugen zum Sprechen zu bringen. Er stellte Steine als Baumaterialien (zufällige Überreste), als Grenzsteine und Inschriften-Träger (absichtliche Traditionen), als Werkstoffe sowie als erdgeschichtliche Gesteinsformationen vor.

Zunächst versammelten sich die Besucher vor dem Torbogen, gleich nach dem Eingang zum Museumsgarten. Dieser wurde in den 1970er-Jahren in der Schulstraße 3 abgebaut und im Museumsgarten aufgestellt. Vor dem Torbogen erklärte Bilhöfer, woher die Redensart „Er ist Stein-reich“ kommt. Diese komme laut des Historikers daher, dass Steine im Mittelalter für Häuser ein äußerst seltenes Baumaterial waren, das sich nur besonders reiche Bauherren leisten konnten. Geeignete behauene Steine kamen nicht in der Region vor und mussten mühsam über Flüsse oder Fuhrwerke (maximale Traglast drei Steine) herangeschafft werden. Dann mussten sie noch behauen werden, was zu einem sehr hohen Verschleiß von eisernen Meißeln führte – bis sie später durch das Einsetzen von Waffenstahl in die Eisenmeißel haltbarer gemacht wurden.

Grenzsteine sagen viel über geschichtliche Entwicklungen aus. Im Museumsgarten steht eine Kopie eines sogenannten Dreimärker, der an einer Stelle stand, an der drei Herrschaftsgebiete zusammenstießen. Der nachgebildete Grenzstein von 1656 stand an der Stelle, an der die Gemarkung Viernheim, die Gemarkung Lampertheim und die sogenannte „Wildbahn“, das fürstbischöfliche Jagdrevier (Mainz), zusammenstießen.

Das Sühnekreuz im Kräutergarten stammt aus der Zeit vor 1268 und stand ursprünglich im Wald nördlich von Viernheim. Solche Sühnezeichen waren typisch für die damalige Zeit, als Blutrache und Duelle an der Tagesordnung waren. Tötete ein Ritter einen anderen, musste er sowohl eine Entschädigung zahlen, als auch Abbitte bei der Kirche leisten. Als Zeichen seiner Abbitte musste er ein Sühnekreuz aufstellen, auf der der Name des Getöteten stand – in diesem Fall der von Ritter Conrad Reich.

Geologische Formationen

Weitere Stationen der Führung waren das Gläserne Bild der Walpurga, einer Kräuterfrau, welche Armen und Kranken half. Das Kleindenkmal ist das Original, das ein Glasbild eines Kirchenfensters von St. Aposteln enthält. Gegen Ende der Führung erklärte Bilhöfer die zwei großen Steinräder – 2,5 und drei Tonnen schwer –, welche in einer Ölmühle zum Zerquetschen der Ölfrüchte (meist Rapps) verwendet wurden und mit Hilfe von Eseln oder Pferden angetrieben wurden. Die geologischen Formationen der Region wurden am Barfußpfad deutlich, der aus vier Formationen mit Granit, Quarzporphyr, Sandstein sowie Sand und Kieselsteinen besteht.

Schließlich erklärte Bilhöfer dem Publikum vor dem Backofen des Museumsgartens den rund 18 Monate dauernden Prozess der Produktion von Backsteinen, deren Lehm zum Abschluss acht bis neun Tage lang mit 880 bis 1000 Grad Celsius gebrannt werden musste. Anschließend konnten die Zuhörer noch angeregt mit Peter Bilhöfer über seinen Vortrag diskutieren. kos

