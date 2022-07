Staus auf A 659 und A 5

Viernheim/Weinheim. Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Samstagmittag auf einem vor ihm fahrenden Pkw auf der A 659 Richtung Weinheim bei der Anschlussstelle Viernheim aufgefahren. Wie die Polizei später mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr. Beide Fahrer wurden in Folge des Unfalls leicht verletzt und kamen zur Abklärung in nahe gelegene Krankenhäuser. Bei Eintreffen der Polizei staute sich der Verkehr bereits etwa sieben Kilometer zurück. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme, bis etwa 14.30 Uhr gesperrt bleiben. Die Autos mussten jeweils abgeschleppt werden. Nach Schätzungen der Beamten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Auch auf der A 5 in Höhe Heidelberg/Schwetzingen kam es am Mittag nach einem Unfall zu einer Vollsperrung. sal

