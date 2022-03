Stauden statt Steine im Vorgarten

Viernheim. Ein schöner Vorgarten kann die Visitenkarte des Hauses sein. Doch viele Menschen scheuen sich davor, da ihrer Meinung nach in diesen Vorgärten jede Menge Zeit und Arbeit steckt und halten stattdessen einen Schottergarten für die Lösung. Dass dem nicht so ist, macht machen die Volkshochschule und der Verein Kompass klar. Spätestens nach zwei Jahren sehen Gartenbesitzer unschönen Pflanzenaufwuchs und Algen. Außerdem seien Schottergärten sehr teuer in der Anlage, böten Vögel, Insekten und anderen Tieren keinen Lebensraum, und im Sommer heizten sich die Schottersteine stark auf.

Seit einem Jahr unterstützt die Stadt Viernheim deshalb Gartenbesitzer mit Informationen zum Thema Vorgarten. Zusätzlich zum Infomaterial wurden direkt vor der Stadtbibliothek vier Musterbeete angelegt, die Minigärten für alle Standorte zeigen. Denn neben dem schönen Anblick erfüllen Vorgärten wichtige ökologische Funktionen für unsere Umwelt und tragen zu einem besseren Stadtklima bei.

Stauden sorgen für bunte Farben im Vorgarten. © stadt Viernheim

Der Verein Kompass Umwelt- und Energieberatung und die Volkshochschule Viernheim laden zu Beginn der Gartensaison am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr zum Vortrag „Stauden statt Steine – Grüne Vorgärten“ in das Bürgerhaus ein.

Bettina Jaugstetter, Garten- und Landschaftsarchitektin aus Weinheim, hat Informationen für einen pflegeleichten, schön bepflanzten Garten und jede Menge praktischer Tipps und Handreichungen im Gepäck. Weitere Themen sind die Funktionen, die der Vorgarten leisten kann, standortgerechte Pflanzenauswahl, das Klima, und dynamische Pflanzkonzepte.

Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red