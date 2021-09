Viernheim. Bei der Bundestagswahl wird das Hessische Statistische Landesamt (HSL) statistische Auswertungen in einzelnen Wahlbezirken vornehmen. Dazu zählt im Kreis Bergstraße auch der Wahlbezirk Viernheim – Briefwahl. Die Stimmzettel in den betreffenden Wahlbezirken haben in der rechten oberen Ecke links von der Stimmzettellochung Unterscheidungsaufdrucke.

Die Auswertung erfolgt den Angaben zufolge unter Berücksichtigung des Datenschutzes. So müssen Briefwahlbezirke, in denen die repräsentative Statistik erhoben wird, mindestens 400 Wähler umfassen.

Die Geburtsjahrgänge werden dabei zu so großen Gruppen zusammengefasst, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel dürfen nicht zusammengeführt werden. Und die Stimmenauszählung hat zunächst im Wahlraum ohne statistische Auswertung zu erfolgen. red