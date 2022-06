Nachdem der Reit- und Fahrverein Viernheim bei seinen sportlichen Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie Tribut zollen musste, wird an den beiden kommenden Wochenenden auf der vereinseigenen Anlage am Alten Weinheimer Weg wieder großer Pferdesport geboten.

Der Startschuss für den ersten Teil der Großveranstaltung mit insgesamt 30 Prüfungen fällt am kommenden

