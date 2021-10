Start mit einem preisgekrönten Film

Viernheim. Der Verein Amici d’Italia bot seinen Mitgliedern einen glänzenden Start nach der langen Corona-Pause. Der vielfach preisgekrönte italienische Film „Brot und Tulpen“ des Regisseurs Silvio Soldoni mit den Hauptdarstellern Licia Maglietta und Bruno Ganz ist eine romantische Komödie und zeigt Venedig von seiner heiteren Seite.

Die in dem Film gezeigten Turbulenzen waren die Reaktion auf verstaubte Gedanken wie „So etwas tut man nicht“. Für dieses freimütige Aufbegehren gab es im Venedig von damals, als man noch mit Lira bezahlte, für Frauen vielerlei Möglichkeiten. Da lacht man nicht nur über verpasste Busse und Bahnen, da wird auch die Arbeitssuche zu einer persönlichen Komödie. Die meisten Szenen unmöglichen Verhaltens spielen sich jedoch im Gastgewerbe ab. Die Gästezimmer von damals wurden zu regelrechten Schauplätzen ungewollter Überraschungen. Venedig schmunzelt an vielen Stellen dieser Komödie.

Schöner hätten der Vorsitzende Dr. Gerhard Schindlbeck und der Vereinsvorstand der Amici d’Italia die Tristesse der Pandemiezeit nicht beenden können. Mit leckeren Pizza-Schnitten und italienischem Wein wurden die Mitglieder auf diesen Filmabend eingestimmt.

Auch die weiteren Veranstaltungen erwarten die Mitglieder mit großem Interesse. „Vulkanismus und Wein“ ist das Thema eines Abends am 12. November im Skistadl. Für Informationen über die verschiedenen Anbaugebiete in den Regionen der Vulkane werden die Weine dieser Gegend vorgestellt. Ein besonderes literarisches Ereignis verspricht die Lesung von Stefan Ackermann aus der Göttlichen Komödie am 26. November in der Kulturscheune aus Anlass des 700. Todestags von Dante Alighieri. H.T.

