Start in neue Spielzeit

Viernheim. Für die BG Viernheim-Weinheim beginnt an diesem Wochenende die neue Spielzeit. Die Hoffnung bei den Basketballern ist groß, auch eine komplette Runde spielen zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das gilt vor allem für die Herren, die an diesem Sonntag gleich die weiteste Reise der Saison antreten müssen. Um 17.30 Uhr startet das Team von Coach Robin Zimmermann auswärts bei CVJM Lörrach in die Oberliga-Saison. Die Oberliga Baden ist auch in dieser Saison in zwei Staffeln zu je sechs Mannschaften aufgeteilt. Nach der Vorrunde spielen ab Februar 2022 die drei Erstplatzierten die Aufstiegsrunde, die anderen ermitteln untereinander die Absteiger. Die BG-Mannschaft der Vorsaison ist zusammengeblieben, die erfahrenen Spieler Salvatore Baragiola, Lukas Kreutzer, Victor Habrich, Daniel Lohrke sowie Kapitän Sebastian Geister bilden den Kern der Truppe. Dazu kommen Eigengewächse aus der U18, Leon Bregulla, Tom Rothermel und Konstantin Hoffmann sollen integriert werden und hoffentlich mit der Zeit mehr Verantwortung übernehmen.

Lukas Kreutzer (am Ball) geht wieder für die Sharks an den Start. © BG

Die Stärkung der Jugendarbeit stand auch in der Sommerpause im Fokus der Vereinsführung. „Wir haben sowohl in Viernheim als auch in Weinheim einige Schuppertrainings für ganz junge Korbjäger angeboten, die gut angenommen wurden“, freut sich Marc Resch, Abteilungsleiter beim TSV Amicitia. Zudem wurde in den Sommerferien ein Camp organisiert, damit der Nachwuchs am Ball bleibt. Es ist auch ein Jugendteam, das die Saison der Basketballer eröffnet: Um 14 Uhr spielt die weibliche U16 heute bei der TG Sandhausen/SG Walldorf. Das Damen-Team startet um 16 Uhr beim TSV Schönau in die Saison. su