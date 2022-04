Starkes Netzwerk für Betroffene und Angehörige

Viernheim. An Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige im Alltag unterstützen, das Thema Demenz in die Öffentlichkeit tragen sowie die Teilhabe der Betroffenen am gesellschaftlichen Leben fördern und ermöglichen: All diese Herzensanliegen gaben im Jahr 2007 den Ausschlag, dass sich in Viernheim als einer der ersten Städte in Deutschland ein Demenznetz gegründet hat.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens haben Bürgermeister Matthias Baaß, die Akteure des Demenznetzes sowie Vertreter der Sparkassenstiftung und des Lions Clubs Viernheim als Unterstützer das Programm vorgestellt. „Sie haben dafür gesorgt, dass das Thema für viele Menschen klarer wurde, das war eines Ihrer wesentlichen Ziele, und das ist gelungen“, freut sich Baaß. Auch wenn Demenz noch bei der einen oder anderen Person Unsicherheiten hervorrufe, sei es gesamtgesellschaftlich gelungen, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen.

Stolz präsentierte Beate Preuss vom städtischen SeniorenBüro das Jubiläumsprogramm. „Es ist für alle was dabei. Das war das Ziel, dass Menschen mit Demenz und deren Angehörige schöne Stunden verbringen können“, so Preuss, die demnächst als Abteilungsleiterin die Nachfolge von Eberhard Schmitt-Helfferich antreten wird, der Ende Mai in Rente geht.

Ehrenamtliche als Paten

Neben Veranstaltungen, die zum geselligen Beisammensein einladen, sei auch ein Ausflug in den Wormser Tierpark und ein Vortrag zum Autofahren im Alter geplant. Wer die traditionellen Vernemer Gerichte wie „Gstomde Geeleriewe mit Haschee“ kennenlernen möchte, kann zudem bei der „Viernheimer Küchenschlacht“ mitmachen.

„Doch auch ein weiteres Jubiläum gibt es in diesem Jahr zu feiern“, ergänzte Preuss: 40 Jahre SeniorenBüro. Daher findet am 24. Mai von 15 bis 19 Uhr auf dem Rovigoplatz eine gemeinsame Jubiläumsfeier von Demenznetz und Seniorenbüro statt.

„Es ist schon toll, was heute aus der Idee von 2007 geworden ist“, berichtete Nikolaj Niedermaier, in Viernheim niedergelassener Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und eines der Gründungsmitglieder des Demenznetzes. Im Laufe der Jahre sei das Netzwerk, dem mittlerweile Angehörige, Fachpersonal aus der ambulanten und stationären Versorgung, Ärzte und Psychologen sowie Mitarbeitende der Stadt Viernheim und der Kirchen angehören, immer mehr gewachsen. „Die Gruppe ist bewusst offen, so dass sich jederzeit neue Netzwerkpartner anschließen können, jede Person kann einen Teil dazu beitragen“, so Niedermaier.

Geplant ist noch vieles: So könnten sich die Verantwortlichen die Gründung einer Demenz-WG vorstellen. Des Weiteren sollen mehr Betreuungsangebote geschaffen und Ehrenamtliche als Demenzpaten gewonnen werden, die als Bindeglied zwischen Bürgern und verantwortlichen Stellen fungieren.

Von der Sparkassenstiftung konnte Sebastian Sax zumindest eine finanzielle Starthilfe zusagen: „Das Thema Demenz ist auch bei uns hoch angesiedelt, daher werden wir im Jubiläumsjahr in Kooperation mit dem Lions Club Viernheim 1500 Euro zur Verfügung stellen.“ Auch bei der Suche einer Immobilie für die Demenz-WG werde die Stiftung das Netzwerk unterstützen. red

