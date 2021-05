Starker Start in die Freiluftsaison

Viernheim. Nach Leichtathlet Elias Maurer startete auch Raphael Botta vom TSV Amicitia in die neue Freiluftsaison. Bei einem Einladungswettkampf für Kaderathleten in Wiesbaden erfüllte er bereits mit seinen ersten Sprüngen über sechs Meter die Norm für die Deutschen Meisterschaften der unter 16-Jährigen.

Als einziger Starter der M15 stellte sich Raphael Botta Hessens besten Nachwuchsweitspringern, die bis zu drei Jahre älter als der TSV-Leichtathlet sind. Unter ihnen waren auch Oliver Koletzko und Juan-Sebastian Kleta. Raphael Botta nutze die guten Bedingungen in Wiesbaden aus. Bereits nach dem ersten Sprungversuch hatte er seine Bestweite von 5,86 Metern aus dem Vorjahr übertroffen.

Verbesserung der Leistung

Raphael Botta vom TSV Amicitia erfüllte bereits mit seinen ersten Sprüngen über sechs Meter die Norm für die Deutschen Meisterschaften der U 16. © TSV

Ein Sprung von 6,38 Metern im vierten Versuch wurde aufgrund starken Rückenwindes nicht gelistet. Mit gültigen 6,32 Metern konnte er seine Form jedoch bestätigen. Somit verbesserte er sich nicht nur um fast 50 Zentimeter, sondern qualifizierte sich auch für die nationalen Titelkämpfe.

Oliver Koletzko vom Wiesbadener LV absolvierte die beste Leistung des Tages. Mit einem Sprung von 7,90 Metern verfehlte der 18-Jährige die seit 1984 bestehende deutsche U 20-Bestleistung von Ron Beerlandete mit 7,90 Metern um nur zehn Zentimeter.

Bereits einen Tag zuvor ging Raphael Botta in Wetzlar an den Start. Dort lief er die 100 Meter in 12,34 Sekunden. Das bedeutet eine Steigerung seiner persönlichen Bestzeit um 34 Zehntel. Auch die Konkurrenz des Leichtathleten blieb deutlich über ihren Bestmarken. Die in seiner Altersklasse geforderte Zusatzleistung, um im Weitsprung an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen zu können, hat der TSV-Sportler erfüllt.

Ebenfalls in Wetzlar am Start war Bottas Trainingskollege Elias Maurer. Mit 11,46 Sekunden im Vorlauf über 100 Meter und 11,45 Sekunden im Finale zeigte der U18-Sprinter zwar konstante Läufe, blieb aber vier Zehntel über seiner erst eine Woche alten Bestzeit. Über die halbe Stadionrunde konnte er ebenfalls nicht an die Vorwoche anknüpfen. In 22,90 Sekunden lief er auf Rang drei. Gemeinsam mit Trainer Günter Schramm hofft er, in den nächsten Wettkämpfen wieder seine Form zeigen zu können. Als nächstes Ziel will Maurer über die kurze Sprintstrecke unter der Elf-Sekunden-Marke bleiben. red

