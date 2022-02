Starke Kinder können ganz deutlich „Nein“ sagen

Viernheim. Am vergangenen Freitag war Gesundheitsförderin Elke Hinterthan von Klasse 2000 wieder zu Gast in der Fröbel-Grundschule. Es hospitierte auch Karlheinz-Hermann vom Lions-Club in der Klasse 3b von Lehrerin Anna Behret-Zientek.

Im Mittelpunkt standen Ich-Botschaften und die Vermeidung von Streitigkeiten. Alltägliche Situationen wurden in Rollenspielen simuliert und dabei überlegt, wie sich die Situation weiter entwickeln könnte. Klasse 2000 gab den Kindern dabei eine Hilfe an die Hand – die KLARO-Ampel: Rot als Farbe für „Stopp“, was zur Beruhigung führen soll, Gelb als Zeichen zum Nachdenken, um die Situation zu bewerten und nach einer Lösung zu suchen, Grün als Signal, entsprechend zu handeln. Die Kinder wurden sensibilisiert, verbal zurückhaltend ohne Vorwürfe und Beschimpfungen zu reagieren und stattdessen Ich-Botschaften zu setzen. Genau dies wurde zuletzt auch im Rahmen von Projekttagen zur Giraffensprache in allen Grundschulklassen der FFS thematisiert. Die Kinder arbeiteten in der Stunde sehr motiviert mit und erlernten zum Abschluss noch einen Sprechgesang zum Thema Konfliktbewältigung.

Die Friedrich-Fröbel-Schule nimmt seit dem Start des Programmes zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung an diesem teil. Das bundesweite Programm begleitet die Kinder kontinuierlich von Klasse eins bis vier. Frühzeitig werden die Grundschüler für das Thema Gesundheit begeistert und in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gestärkt – denn starke Kinder brauchen weder Suchtmittel noch Gewalt. Zwei bis drei Mal pro Schuljahr führt eine Klasse 2000-Gesundheitsförderin neue Themen in den Unterricht ein, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen. Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch bei Gruppendruck „Nein“ sagen zu können. red

