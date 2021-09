Stärken fördern

Viernheim. Das AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße hat den Bestsellerautor und Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster zu einem Vortragsabend eingeladen. Er findet am Mittwoch, 10. November, um 20 Uhr in der Kulturscheune statt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Allerdings ist eine Anmeldung per E-Mail an familienzentrum@awo-viernheim.de erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die aktuellen Corona-Regeln erfüllt werden müssen.

Kindern Mut machen

Renz-Polster spricht zum Thema „Kinder stärken nach der Pandemie“. Zunächst geht es ihm um eine Bestandsaufnahme: Welche Spuren hat die Pandemie bei Kindern und Familien hinterlassen? Welche Anregungen gibt es für die Politik? Wie steht es mit Impfungen von Kindern? Diese Fragen dienen zum Einstieg in dieses vielschichtige Thema und als Grundlage für die Diskussion. Herbert Renz-Polster bringt dabei sein tiefgründiges Verständnis der kindlichen Entwicklung in die Erziehungsdebatte ein. Sein Plädoyer will Mut machen und zeigen, was getan werden kann, damit Kinder die in ihnen angelegten Stärken und Fähigkeiten entfalten. red