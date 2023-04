Städtepartnerschaft musikalisch in Szene gesetzt

Viernheim. Die Bühne war bereitet, die Tische im großen Saal des Bürgerhauses festlich eingedeckt. Und mit gut 200 Gästen war das Konzert der Viernheimer THW-Big Band und der Harmonie Bigband aus dem französischen Franconville als „The Great Band“ ausverkauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der gemeinsamen Leitung der Dirigenten Albert Hofmann und Cédric Mahé sowie der gesanglichen Unterstützung durch Christa Allert und Martin Pfeffer wurden weltbekannte Klassiker des Bigband-Jazz geboten.

Für diese außergewöhnliche Vorstellung hatten sich 37 Musiker aus den beiden Partnerstädten zusammen gefunden, um gemeinsam mit dem Publikum eine langjährige und Freundschaft über Landesgrenzen hinweg zu feiern. Um für eine Atmosphäre zu sorgen, wie man sie aus den ehemaligen Jazzclubs kennt, wurde auf Stuhlreihen verzichtet.

Mehr zum Thema Konzert Zwei Bigbands spielen gemeinsam Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rock „The Sweet“ versüßt den Rock-Abend Mehr erfahren

An den Tischen konnten die Gäste genüsslich speisen und sich an Getränken laben. Dieses Ambiente genossen auch Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) mit Gattin sowie weitere Vertreter der Kommunalpolitik. Aus Frankreich war der für Kultur und Städtepartnerschaften zuständige Stadtrat Jacques Ducrocq kurzfristig angereist.

Die ganze Aufmerksamkeit gehörte natürlich den Akteuren auf der Bühne, die von den beiden Dirigenten abwechselnd geleitet wurden. Gespielt wurden weltberühmte Melodien im Big-Band-Sound. Angefangen bei Meistern wie George Gershwin (Rhapsody in Blue, So Wonderful) und Glenn Miller (Moonlight Serenade) waren unter anderem auch Klassiker des Pop von Al Jarreau (Boogie Down), Stevie Wonder (Superstition, Isn’t she Lovely und I Wish), Bruno Mars (Uptown Funk), Isaac Hayes (Theme From Shaft), The Temptations (Papa Was A Rolling Stone) und James Taylor (You’ve got a Friend) zu hören. Dass am Ende als Zugabe der Titel „We Are Family“ der Sister Sledge gespielt wurde und auch das Publikum rhythmisch klatschte und mit einstimmte, kam nicht von ungefähr.

Schließlich haben sich zwischen Viernheim und Franconville im Lauf der Jahre zahlreiche Freundschaften entwickelt. Unter den Zuhörern waren auf Einladung der Stadt auch die Viernheimer Gastgeberfamilien, die am kommenden Wochenende den ausländischen Besuchern beim großen Städtepartnerschaftsfest Unterkunft gewähren und damit die Idee der Völkerverbindung unterstützen.

Nach dem Konzert gab es im Foyer des Bürgerhauses noch einen kleinen Empfang für die beteiligten Musiker, bei dem natürlich auch ausgiebig über „The Great Band“ gefachsimpelt wurde. Die Franzosen waren erst am Samstag um 0.30 Uhr in Viernheim angekommen. Vor dem abendlichen Auftritt gab es noch einen Ausflug nach Heidelberg mit Schlossbesichtigung. Beeindruckt waren sie von der THW-Unterkunft. Und am Nachmittag stand noch eine gemeinsame Probe auf dem Programm.

Nächstes Treffen

Am kommenden Wochenende könnte es schon ein Wiedersehen in der Brundtlandstadt geben. Dann findet unter dem Motto „Freundschaft stärkt uns gegenseitig“ das große Partnerschaftstreffen statt, an dem neben Viernheim auch Franconville, Rovigo, Mlawa sowie die Freundesstadt Haldensleben beteiligt sein werden. Mit dabei ist außerdem eine sechsköpfige Delegation aus der Viernheimer Partnerregion Silly in Burkina Faso.