Stadtpolizei kontrolliert Fahrräder

Viernheim. Die Stadtpolizei Viernheim wird in den kommenden Tagen verstärkt Fahrradkontrollen durchführen. Dies kündigte die Stadtverwaltung an. Der Blick geht dabei auf die verkehrssichere Ausstattung. Bei Verstößen können neben Verwarnungen auch Verwarn- und Bußgelder, im schlimmsten Fall auch Punkte im Kraftfahrt-Zentralregister in Flensburg verhängt werden.

Beleuchtung überprüfen

Sehen und Gesehen werden, das sollte das Gebot jedes Fahrradfahrenden sein, gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit, mahnt die Stadt in einer Pressemitteilung. Daher ruft das Ordnungsamt Bürgerinnen und Bürger dazu auf, das eigene Fahrrad und das ihrer Kinder auf die vollständige Ausrüstung und Funktionsfähigkeit der notwendigen Ausstattung zu überprüfen.

Gut sichtbar sollten Radfahrer in der dunklen Jahreszeit sein.

Denn aktuell müsse immer wieder verstärkt festgestellt werden, dass viele Fahrradfahrende nicht verkehrssicher unterwegs sind. Dies kann im schlimmsten Fall schwerwiegende Folgen haben, wenn Radfahrer durch andere Verkehrsteilnehmer nicht oder nicht rechtzeitig gesehen werden. red