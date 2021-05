Stadtparlament soll jetzt den Magistrat wählen

Viernheim. Die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung tagt am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr erstmals nach ihrer konstituierenden Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen zwölf Punkte, über die die Stadtverordneten befinden.

Die meisten Themen wurden bereits in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten, so die Förderung eines Neubaus der Baugenossenschaft, die Erweiterung des Penny-Markts Wiesenstraße und der Entwurf der Vorgartensatzung. Zum Durchfahrtsverbot am Gleisübergang Käthe-Kollwitz-Straße/Charlie-Chaplin-Allee, zu den Ergebnissen des Nahmobilitäts-Checks, zur möglichen Digitalisierung der Gremienarbeit und zum aktuellen Stand des Haushaltsplans 2021 werden die Stadtverordneten informiert.

Weiterhin stehen Beschlüsse über Personalien an – darunter die Wahl des Magistrats, die in der vergangenen Sitzung nicht durchgeführt wurde. Die Wahl wurde verschoben, da nicht alle Stadtverordneten in der Sitzung anwesend waren.

„Die Zusammensetzung des Magistrats nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren richtet sich nach der Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen am Wahltag“, erläutert Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler auf Nachfrage unserer Redaktion. Stimmberechtigt seien alle anwesenden Stadtverordneten. Zur Feststellung der Sitzverteilung im Magistrat würden ungültige Stimmen oder Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt.

Wenn also Stadtverordnete fehlen, sich der Stimme enthalten oder ungültige Stimmen abgeben, kann dies zu einer anderen Besetzung im Magistrat führen als dies analog zur eigentlichen Sitzverteilung des Stadtparlaments wäre. Deshalb ist auch nicht klar, ob die Stadträte am Freitagabend tatsächlich gewählt werden.

Geheime Wahl

Über einen gemeinschaftlichen schriftlichen Wahlvorschlag würde offen abgestimmt werden, ohne Gegenstimme gilt er als angenommen. „Diese Möglichkeit kommt in Viernheim nicht zum Tragen“ erklärt Schübeler im Gespräch mit dieser Redaktion. Es stehe also stattdessen eine geheime Wahl an.

Weiterhin werden sachkundige Mitglieder für die Betriebskommission des Forums der Senioren bestimmt sowie die Vertreter der Stadt Viernheim in der Verbandsversammlung des Gewässerverbands Bergstraße und in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße gewählt. su

