Stadtgeschichte mit dem Rad erkundet

Viernheim. Etwas für die Stadt und fürs Klima tun und dabei noch Interessantes über das frühere Arbeitsleben in Viernheim erfahren: Das war möglich bei der Aktion „Stadtradeln trifft Weltladen.“ Randoald Reinhardt leitete die Fahrradtour durch Viernheim zu historisch wirtschaftlich wichtigen Betrieben und Unternehmen. Die Ausführungen zum „alten Viernheim“ ergänzte Sonja Ott mit Fakten zu aktuellen Arbeitsbedingungen in der Welt.

Die Radler machten zuerst Halt an der Muttergottes-Statue in der Lorscher Straße. Mit der Schreinerei Klee hatte dort ein Traditionsunternehmen seinen ersten Sitz. In der Gegend gab es auch den Hof Faber, aus dessen Milchtransport sich die Viernheimer Spedition Pfenning entwickelte.

Hoch frequentiert war früher die „Woog“ an der Waldstraße, wo Tiere und Waren gewogen wurden. „Heute sind die Waagen ja in den Transportfahrzeugen integriert“, beschrieb Randoald Reinhardt den technischen Fortschritt. Große landwirtschaftliche Betriebe waren vor Jahrzehnten in der Holzstraße zu finden. Im Bereich rund um die Marienkirche gab es nicht nur mehrere Schuhmacher, sondern auch die „Ölmühle“ und viele Häuser jüdischer Mitbürger. „Vermutlich war dort auch ein jüdisches Bad für Frauen“, berichtete Reinhardt, der mit der Radgruppe auch an der ehemaligen Synagoge Halt machte.

Reinhardt erklärte zudem die Stadtentwicklung Viernheims. Um dem alten Stadtkern herum, rund um die Marienkirche hätten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts weitere Wohngebiete gebildet. Verkehrsverbindungen zwischen diesen damaligen Dörfern existierten heute noch. Reinhardt erzählte: „Damals nutzte man die Bürstädter Straße, um von Ladenburg nach Lampertheim zu kommen, das ist heute die Kettelerstraße“, wusste Reinhardt seinen interessierten Mitradlern zu berichten.

