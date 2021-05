Viernheim. Über den möglichen Verkauf eines Grünstreifens am Rande des Industriegebiets haben die Stadtverordneten in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses intensiv diskutiert. Denn am Ende des Gewerbegebiets „Kleine neue Äcker“ im Nordosten der Stadt befindet sich ein zehn Meter breiter, rund 5000 Quadratmeter großer städtischer Grünstreifen. Einige Eigentümer der Grundstücke in der

...