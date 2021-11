Stadt verzichtet auf Neujahrsempfang

Viernheim. Wie schon in diesem Jahr hat die Stadt Viernheim den traditionellen Neujahrsempfang, der für den 14. Januar 2022 im großen Saal des Bürgerhauses geplant war, abgesagt. Zu groß sei die derzeitige Planungsungewissheit mit Blick auf die Pandemie-Entwicklung und eventuell verschärfter gesetzlicher Anpassungen durch die Hessische Landesregierung. Der Neujahrsempfang mit mehreren hundert Gästen steht für ein gemütliches Beisammensein in lockerer Atmosphäre. Da eine Durchführung mit unbegrenzter Teilnahmezahl in gewohntem Rahmen derzeit nicht garantiert werden kann, haben sich Bürgermeister Matthias Baaß und Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler für eine Absage entschieden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1