Stadt verteilt Gratis-Becher

Viernheim. Gerade in der kalten Jahreszeit hilft ein heißer Kaffee oder Tee, um sich kurz aufzuwärmen. Unterwegs wird dabei oft zu einem Einwegbecher gegriffen. So werden pro Stunde in Deutschland 320 000 Einwegbecher verbraucht, die höchstens 15 Minuten genutzt werden und insgesamt 40 000 Tonnen Müll verursachen. Noch schlimmer: Für 15 Minuten Kaffeegenuss müssen jährlich 43 000 Bäume gefällt werden.

Mit der Kampagne „BLEIB DEINEM Becher TREU“ (BDBT) wirkt die Stadt Viernheim dieser zunehmenden Umweltverschmutzung und dem unnötigen Ressourcenverbrauch durch die Verwendung von „Coffee-to-go“-Einwegbechern seit einigen Jahren entgegen. In Viernheim beteiligen sich schon mehr als 30 Geschäfte an der Aktion. Für Teilnehmende des ersten Viernheimer Klimathons – die Aktion läuft seit dem 11. Oktober – werden als Dankeschön für ihr umweltbewusstes Verhalten und die Erfüllung der Aufgaben des Klimathons Mehrwegbecher verschenkt. Pro teilnehmender Person gibt es einen Becher.

Der Becher kann unter Vorlage der installierten App auf dem eigenen Smartphone vom 8. bis zum 12. November zu den Geschäftszeiten des Brundtlandbüros in der Wasserstraße 20, abgeholt werden. red