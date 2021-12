Stadt und Vereine sagen weitere Termine ab

Viernheim. Die Reihe der Corona-bedingten Absagen von Veranstaltungen in Viernheim reißt nicht ab. Nach dem Bürgerempfang 2022 sowie einigen Großveranstaltungen im Rahmen der „Lebendigen Adventszeit“ sagt die Stadt weitere Termine für die kommenden Wochen ab. Neben der derzeitigen Pandemielage seien dafür auch die fehlende Perspektive einer sicheren Durchführung unter den 2G-Regelungen sowie die Planungsungewissheit ausschlaggebend, wie es heißt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betroffen sind demnach auch die traditionellen Empfänge für die Stadtprinzessin des Karnevalvereins CdG 1915 und für die Prinzessin der „Großen Drei“ am 2. und 9. Januar 2022 im Ratssaal des Rathauses. Bürgermeister Matthias Baaß und die Fastnachtsvereine haben sich für eine erneute Absage entschieden. „Nicht alles, was auf der Grundlage der Corona-Verordnung mit Einschränkungen wie 2G grundsätzlich noch machbar wäre, sollte gerade angesichts der derzeitigen Situation auch noch stattfinden“, so Bürgermeister Baaß. Hinzu komme, dass der Charakter und die Stimmung der beiden Veranstaltungen unter den aktuell geltenden Auflagen völlig verlorenginge.

Auch Umzug entfällt

Ausfallen muss laut Mitteilung auch der Fastnachtsumzug, der alle zwei Jahre im Wechsel mit der Straßenfastnacht stattfindet und am 27. Februar 2022 wieder mehrere Kilometer durch die Stadt gezogen wäre. „Wir sehen hier keine Möglichkeit einer sicheren Durchführung, wie sie die derzeitige Gesamtsituation erfordern würde“, erklärt Baaß. Somit schließt sich die Stadt Viernheim den Städten Heppenheim, Bürstadt, Ludwigshafen und Lorsch an, die ihre Fastnachtsumzüge ebenfalls bereits abgesagt haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der derzeitigen Lage sei es der Stadt auch nicht möglich, die Sportlerehrung sowie die Sportabzeichenverleihung für Februar 2022 zu planen. Auch diese Veranstaltungen fallen somit zum zweiten Mal in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Sportabzeichen werden auf dem Postweg zugestellt.

Als Ersatz für die offizielle Sportlerehrung der Stadt ist vonseiten des Kultur- und Sportamtes eine Alternative in Planung. Daher werden die Vereine trotzdem gebeten, bis 16. Januar 2022 die Erfolge ihrer Sportlerinnen und Sportler mit ihren Trainerinnen und Trainern aus den Jahren 2020 und 2021 an das Kultur- und Sportamt zu melden. Die Vereine erhalten hierzu ein Schreiben inklusive Meldebogen. Informationen gibt es auch auf der städtischen Homepage (www.viernheim.de/sportlerehrungen).

Verschoben wird die für Februar 2022 geplante Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ). Sie soll nun voraussichtlich Mitte Oktober 2022 stattfinden. red

www.viernheim.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3