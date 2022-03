Stadt sucht nach Partnern

Viernheim. Der nächste Girls’Day und Boys’Day findet am Donnerstag, 28. April statt und ist weltweit das größte Berufsorientierungsangebot, das den Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Rollenklischees fördert. Für Viernheim organisiert das städtische Gleichstellungsbüro wieder zusammen mit dem Verein Förderband und mit Unterstützung der Stadtteilbüros der städtischen Jugendförderung den Tag, der in diesem Jahr sowohl als Online-Veranstaltung als auch vor Ort in Betrieben stattfindet. Für beide Varianten ist die Zeitspanne von 9 bis 14.30 Uhr geplant.

Alle Betriebe in Viernheim und Umgebung sind zur Teilnahme aufgerufen, um Mädchen und Jungen aus Viernheimer weiterführenden Schulen ab Klasse 7 an diesem Tag einzuladen und einen Einblick in den Berufsalltag zu geben.

Gerade in der Pandemie wichtig

Mädchen in der Autowerkstatt – beim Girls’Day kein Problem. © Othmar Pietsch

„Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, mit zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Kontakt zu treten, neue Perspektiven und Erfahrungsräume kennenzulernen, ist besonders in Pandemiezeiten wichtig“, motiviert Romy Stühmeier, Pädagogin und Projektleiterin des Boys’Day, die Arbeitgeber zum Mitmachen.

Interessierte Firmen und Organisationen können sich ab sofort beim Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de melden oder alternativ auch selbst online unter girls-day.de/radar und boys-day.de/radar Veranstaltungen einstellen. Jugendliche aus Viernheimer Schulen können sich zum Online-Event oder für eine Praktikumsstelle per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de anmelden. red

Info: Näheres unter viernheim.de/girlsday-und-boysday