Stadt richtet Servicetelefon ein

Viernheim. Die Energiekosten sind in den vergangenen Wochen explodiert – und werden auf Dauer auch nicht mehr sinken. Davon ist Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß überzeugt. Um den Bürgern einige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sei Energie sparen können, hat die Stadt unter der Telefonnummer 06204/98 81 11 ein Servicetelefon eingerichtet, das ab sofort angewählt werden kann. Dort gibt es vom Brundlandbüro Informationen zu den Themen Energiesparen, Sanierung, Wärmepumpe und Photovoltaik.

Über Photovoltaik können sich Bürger am Telefon informieren. © ARmin Weigel/dpa

„Durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Veränderungen in der Weltwirtschaft haben die Themen natürlich eine ganz andere Brisanz erhalten. Energie ist sauteuer geworden, daran wird sich so bald auch nichts ändern. Jeder Mensch kann aber etwas dagegen unternehmen“, appelliert Baaß an die Mitbürger.

Unterstützung für die Bevölkerung

Während der Corona-Pandemie gab es bereits ein städtisches Impftelefon, um die Anmeldehürde für Impfungen gering zu halten. Während der Fluchtbewegung aus der Ukraine gab es das kurzfristig eingerichtete Hilfetelefon „Ukraine“. Da die Kosten für Energie weiter steigen, bietet die Stadt nun erneut einen Zusatzservice ein, um die Bevölkerung in dieser besonderen Situation zu unterstützen.

Gemeinsam mit dem Brundtlandbeauftragten Philipp Granzow, Klimaschutzmanager René Schärling und Myriam Buddensiek sowie Birgit Riegraf vom Brundtlandbüro wurde das Stadtoberhaupt deutlich: „Das Leben wird teurer. Energie ist besonders teuer. Energie wird dauerhaft teuer bleiben. Energie, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht bezahlt werden.“

Die Stadt sieht es als ihre Verpflichtung an, auch hier Hilfestellung zu leisten. Und die Verwaltung geht auch selbst voran: Ab sofort werden die Außenbeleuchtung der Goethe-Schule sowie die großen Strahler der Apostelkirche außer Betrieb genommen. Die Bodenstrahler können aus technischen Gründen erst in Kürze abgeschaltet werden, so Baaß. Und die Beleuchtung am Waage-Platz an der Wasserstraße bleibt ebenfalls aus.

Granzow verweist auf neue, allerdings auch traurige Rekordzahlen der Wissenschaftler. „Der Sommer in Deutschland gehört mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad zu den vier wärmsten seit 1881, mit 820 Stunden Sonnenschein ist er sogar der sonnigste und in Hessen der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wärmer als im August 2022 war es zudem auch noch nie.“ Das seien eindeutige Signale eines Klimawandels.

Energie sparen sei „schon immer richtig und sinnvoll“ gewesen, so Granzow. „Sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht. Wer heute sein Haus energetisch saniert hat, ist nur noch zur Hälfte oder weniger von den aktuellen Preissteigerungen betroffen“, sagen die Viernheimer Fachleute. Das seien gute Gründe, sich mit den Themen Energiesparen und Energieeffizienz zu befassen.

Sanierungen erst nächstes Jahr

Komplette Sanierungsmaßnahmen dürften vor dem kommenden Winter aber nicht mehr realisierbar sein. Das scheitere wohl an den Kapazitäten der Handwerker und den Lieferengpässen. „Man sollte die Zeit für eine entsprechende Planung nutzen und im nächsten Jahr die Sanierung vornehmen“, rät Granzow den Immobilienbesitzern.

Wie vor wenigen Tagen bei der Informationsveranstaltung „Energiesparen mit geringem Aufwand“ vorgestellt wurde, gibt es aber Möglichkeiten, in Eigenleistung einfache Maßnahmen zu ergreifen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Etwa mit der Dämmung hinter Heizkörpern, von Rollladenkästen, warmwasserführenden Leitungen im Heizungskeller, dämmenden Kunsstofffolien vor den Fenstern oder den Einbau von programmierbaren elektronischen Thermostatventilen. Auf www.hessen-spart-energie.de hat die Landesenergieagentur Hessen diese und weitere Maßnahmen veröffentlicht. JR