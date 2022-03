Die Stadt Viernheim gibt nicht nach in ihren Anstrengungen, Unterkünfte für geflüchtete Menschen zu akquirieren – im Gegenteil. Nach dem großen Zuzug in den Jahren 2015 und 2016 liegt ihr Augenmerk derzeit auf Räumen für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und weiter flüchten werden. In einer Pressekonferenz am Montag erklärte die Verwaltungsspitze, mit einem

...