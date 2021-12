Stadt: Keine großen Feten im Freien

Viernheim. Die Stadt Viernheim hat nach Auskunft der Verwaltung keine öffentlichen Plätze für ein Feuerwerksverbot an Silvester benannt. Per Allgemeinverfügung hatte der Kreis Bergstraße das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf publikumsträchtigen Plätzen in seinen Städten und Gemeinden untersagt. Sie waren aufgefordert, Plätze zu nennen, auf denen mit Menschenansammlungen zu rechnen ist, um dort ein Verbot auszusprechen.

Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß antwortete auf unsere Nachfrage zur Begründung: „Da es aus unserer Sicht in Viernheim keinen derart publikumsträchtigen Ort gibt, haben wir auf eine Benennung verzichtet. Unsere Erfahrung der letzten Jahre (mit und ohne Corona) ist, dass es zu keinen größeren Menschenansammlungen mehr kam, weder in der Innenstadt noch beispielsweise auf dem Stadtplatz. Dies war vor längerer Zeit noch anders, als sich auf dem Apostelplatz viele jungen Leute getroffen haben.“

Das sei aber schon lange vor Corona nicht mehr der Fall gewesen, so Baaß weiter. Da jetzt ein Verkaufsverbot bestehe, rechne die Stadtverwaltung nicht mit größeren Menschenansammlungen. Im Zweifelsfalle reiche die Anwendung des bestehenden sonstigen Rechts aus, sagte Baaß.

Wie mehrfach berichtet besteht ein bundesweites Verbot des Verkaufs von Feuerwerkskörpern. Es ist aber nicht verboten, Altbestände abzufeuern, wenn die Abstandsregeln gewahrt sind. Diese Entscheidungslücke wollte der Kreis mit seiner Allgemeinverfügung schließen. mas

