Stadl wieder zu mieten

Viernheim. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand des Ski-Clubs Viernheim die Anbringung einer Dachleiter als Rettungsweg bei Brandgefahr aus dem Dachgeschoß des Skistadls beschlossen. Große Zustimmung bei den Mitgliedern wird wohl auch die Wiederaufnahme der beliebten Bayrischen Abende finden. Vorsitzender Ludwig Becher teilte dem Vorstand mit, dass der Skistadl wieder vermietet werden kann. Für 2023 liegen bereits zahlreiche Anfragen vor.

Aller Voraussicht nach können auch die traditionellen Skifahrten in die Alpen durchgeführt werden. Bei diesem Beratungspunkt überraschte der Vorsitzende mit alpinen Plänen für Skifahrten im nächsten Jahr. Er schlug vor, die Skifreizeiten auch in der Schweiz durchzuführen. Hierbei könne man die sehr gut ausgestatteten, preisgünstigen Jugendherbergen im Skigebiet Eiger, Mönch und Jungfrau nutzen. Schon in diesem Winter stehen Vorstandsmitglieder zu gemeinsamen Familienausflügen zur Verfügung.

Am Familiensporttag lädt der Verein zu seinem Eisstockschießen ein. Eine Kletterwand war nicht mehr zu beschaffen. Für 2023 ist der Druck eines Veranstaltungskalenders geplant, über den der Vorstand bei der Jahreshauptversammlung am 10. Mai informieren wird. H.T.

