Viernheim. Die jungen Kicker holten sogleich die Fußballschuhe aus dem Schrank: In der vergangenen Woche haben Bund und das Land Hessen beschlossen, dass Mädchen und Jungen bis 14 Jahre wieder Sport machen dürfen – im Freien, ohne Gruppenbegrenzung und sogar mit Körperkontakt. Da ist die Freude natürlich groß bei den Kindern, denn in Viernheim werden die Lockerungen ab der nächsten Woche umgesetzt.

„Wir haben entschieden, dass es ab Montag für die Altersgruppe U15 wieder losgehen kann“, bestätigt Peter Hoffmann, Vorsitzender des TSV Amicitia. Beim größten Sportverein Viernheims starten die Kinder und Jugendlichen der klassischen Freiluftsportarten. Bei aller Freude über den Schritt bleibt der TSV Amicitia aber vorsichtig: „Wir haben für alle Sportarten ein umfangreiches Hygienekonzept, an das sich die jugendlichen Sportler halten sollen“, sagt Hoffmann. Zudem läuft das Training ohne Zuschauer ab. „Da hoffen wir natürlich auf das Verständnis der Eltern, dass wir die Personenzahl in den Sportstätten auf die Sportler begrenzen und damit Kontakte vermeiden wollen“, sagt Peter Hoffmann mit Blick auf die Infektionszahlen.

Auch der TV 1893 geht vorsichtig an die Lockerungen heran und schöpft nicht alle Möglichkeiten aus. „Bei uns bleiben die Trainingsgruppen vorerst begrenzt auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten“, erklärt der Vorsitzende Kai Rhein. Dabei sei es „egal, ob im Freien oder in der Halle trainiert wird“. So laufe unter anderem der Betrieb in der Kindersportschule, mit Einzeltraining in der Jahnhalle.

In Viernheim wurde der Pandemie-Beirat, mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Klubs, für den schnellen Informationsaustausch und die Absprache der Vereine untereinander gegründet. In dem Gremium wurde nach der Ankündigung der Lockerungen auch die Umsetzung vor Ort besprochen. „Vereine, die eigene Anlagen haben oder Sportstätten verwalten, können da schneller agieren“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß.

Maximal zwei Haushalte

Die meisten Hallensportler müssen auf ein Signal des Kreises Bergstraße warten. Die kreiseigenen Sporthallen stehen prinzipiell wieder für den Vereinssport zur Verfügung. Das Kultur- und Sportamt (KuS) klärt aber zunächst mit den Schulen, ob die Hallen für den Schulbetrieb in Corona-Zeiten gebraucht werden oder tatsächlich von den Vereinen genutzt werden können. In die Hallen dürfen nur Trainingsgruppen, die aus bis zu fünf Personen und aus maximal zwei Haushalten bestehen.

Für die Hallensportler wäre selbst das eine Erleichterung: „In Kleingruppen könnte man die Sportler, nach mehreren Monaten Pause, wieder langsam mit spezifischen Übungen an die Bewegungsmuster heranführen“, sagt Jochen Hinz, Handball-Abteilungsleiter des TSV Amicitia. Bis dahin denken die Handballer über andere Trainingsformen im Freien nach. „Auch wenn das kein richtiges Handballtraining sein wird, ist so eine Einheit für die Kinder wichtig, damit sie zusammen kommen und sich einfach mal bewegen“, sagt Hinz.

Das KuS-Amt versucht, den Sportvereinen, die derzeit noch keine Trainingsmöglichkeiten haben, ein Angebot zu machen. Die Verwaltungsmitarbeiter prüfen derzeit, ob, wo und wann es Möglichkeiten für Einheiten unter freiem Himmel gibt. Dabei müssen sich vor allem die Mannschaftssportler über 14 Jahre noch gedulden: Sowohl im Freien als auch in Hallen dürfen laut der Verordnung nur fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammen trainieren. Das Ausüben von Sportarten wie Tischtennis oder Ringen ist allerdings zulässig.

„Unsere Kaderathleten und die Bundesliga-Ringer, darunter drei Brüderpaare, sind schon seit einigen Wochen wieder auf der Matte“, erzählt SRC-Vorsitzender Peter Neuß. Der Wiedereinstieg für die Kinder und Jugendlichen wird im Moment noch geplant und vermutlich erst im April umgesetzt.

Auch die Schwimmer müssen noch abwarten, obwohl die hessische Verordnung das organisierte Schwimmtraining erlaubt. Bürgermeister Matthias Baaß weiß aber: „Die Stadtwerke als Betreiber der Bäder in Viernheim sind bereits in den Gesprächen mit den Vereinen, um da eine Lösung zu finden.“