Staatssekretär kehrt an seine ehemalige Grundschule zurück

Viernheim. „Das ist heute ein ganz besonderer Tag, und ich kann trotz der Masken erkennen, wie die Kinder mit großen Augen ihre Einschulung verfolgen“, stellte Oliver Conz, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, bei seinem Besuch in der Goetheschule fest. Der gebürtige Frankfurter ist einst selbst in der Viernheimer Goetheschule eingeschult worden.

Insgesamt wurden am Dienstag vier ersten Klassen mit insgesamt 77 Schülern in der Mehrzweckhalle mit einem kleinen Programm begrüßt. Die Kinder der Klasse 2a führten einen Tanz auf und zeigten damit, was sie in ihrem ersten Schuljahr neben den üblichen Unterrichtsfächern gelernt haben. Danach wurden die Abc-Schützen auf die Bühne gerufen, um sich für ein gemeinsames Foto aufzustellen. So konnten die Eltern ihre Schnappschüsse machen.

„Jede Klasse war für sich alleine dran, damit sich die Kinder und Eltern nicht über den Weg laufen müssen. Danach ging es für die erste Schulstunde in die einzelnen Zimmer, wo sich die Klassenlehrer den Kindern vorstellten, aber auch die Schüler untereinander Bekanntschaft machen konnten“, schilderte Rektorin Stefanie Grimm den Ablauf. „Vor der Einschulung konnte jedes Kind einen Freund oder eine Freundin benennen, mit der er gerne in einer Klasse wäre“, so Grimm.

Anne Helfrich hatte im Klassenzimmer der 1c bereits die erste Schulstunde vorbereitet, wobei noch keine Sitzordnung festgelegt wurde. Stattdessen wurden große Namensschilder verteilt, damit die Lehrerin, aber auch die Schüler untereinander sich ansprechen konnten. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Maskottchen Helmut vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Plüschmammut, das der Klasse auch den Namen gab. Mammuts waren Rüsseltiere aus der Familie der Elefanten, sie sind allerdings längst ausgestorben.

Gemeinsam mit Andrea Heiß vom Staatlichen Schulamt des Landkreises Bergstraße hatte Oliver Conz für jeden Erstklässler der Goetheschule ein kleines Geschenk mitgebracht. In den Turnbeuteln des Landes Hessen befanden sich eine Landkarte als Schreibunterlage, Schulhefte und weitere Utensilien für den Unterricht. „Jeder der fast 60 000 Erstklässler in Hessen bekommt an seinem ersten Schultag so ein Präsent“, verriet Andrea Heiß.