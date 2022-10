SRC will Siegesserie fortsetzen

Viernheim. Bei Ringer-Zweitligist Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim zeigte die Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Nach erfolgreichen Gastspielen in Reilingen-Hockenheim und bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe steht am Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, der nächste Heimkampftag im Bundesliga-Kalender an. Zu Gast ist der Traditionsclub SV Siegfried Hallbergmoos aus dem oberbayerischen Landkreis Freising. Dabei möchten die Hausherren mit ihren lautstarken Fans im Rücken gerne zahlreiche Schultersiege feiern.

Der SVS Hallbergmoos reist mit zahlreichen Akteuren an, die schon bei Deutschen Meisterschaften, aber auch auf europäischer und der Weltbühne erfolgreich waren. In der noch jungen Saison waren die Bayern dennoch weniger erfolgreich als erhofft und werden deshalb versuchen, in Viernheim einen Sieg zu landen. Auch diesmal dürfen die Ringkampffreunde wieder ganz nah am Mattenrand Platz nehmen, was in der Viernheimer Waldsporthalle immer für eine besondere Atmosphäre sorgt.

Im Vorkampf (17.30 Uhr) erwartet die zweite Mannschaft des Stemm- und Ringclubs die zweite Garnitur der RKG Reilingen-Hockenheim und möchte mit starken Leistungen gleich für positive Stimmung auf den Rängen sorgen.

Tickets gibt es wieder an der Tageskasse. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Ermäßigte (Rentner, Studenten, Auszubildende, Jugendliche ab 16 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderungen) zahlen 8 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. JR