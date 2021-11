SRC weiter ohne Erfolgserlebnis

Viernheim. Auch zum Rückrundenauftakt, in der bekanntlich die Stilarten gewechselt werden, blieben die Bundesligaringer des SRC Viernheim ohne Erfolgserlebnis. Im Derby bei der RKG Reilingen/Hockenheim gab es eine knappe 11:16-Niederlage. Dabei lag für die Südhessen ein Sieg in greifbarer Nähe, denn schon ein gewonnener Kampf mehr hätte genügt und die Punkte wären an die Gäste gegangen.

Die Hausherren erwischten den besseren Start, denn Elchin Ibragimov besiegte Cristian-Vasile Vagiunic, der sein Debüt im SRC-Dress feierte, im griechisch-römischen Stil bis 57 Kilo mit 4:2-Punkten. Anschließend war Viernheims Sebastian Schmidt gegen Joshua Morodion (Freistil bis 130 Kilo) bei der 0:7-Niederlage chancenlos.

Die Gastgeber blieben auch im dritten Kampf (Freistil bis 61 Kilo) überlegen, denn Igor Chichioi sammelte gegen Vasyl Ilnytskyi fleißig Punkte und gewann beim Stand von 16:0 durch technische Überlegenheit. Jan Fischer knüpfte an die Erfolge seiner Mannschaftskollegen an und holte gegen Julian Scheuer in der Klasse griechisch-römisch bis 98 Kilo einen knappen 5:3-Sieg.

Als Philipp Pfahler gegen Viernheims Punktesammler Pascal Hilkert auf der Matte war, konnten die Gästefans erstmals jubeln. Im griechisch-römisch bis 66 Kilo hatte Hilkert nach 1:45 Minuten 16:0-Zähler auf seinem Privatkonto und damit wegen technischer Überlegenheit gewonnen und für den 8:4-Pausenstand gesorgt.

Gastgeber bleiben dominant

Aber auch der Beginn der zweiten Hälfte ging an die Hausherren. Ender Coskun konnte Matthias Schmidt im Freistil bis 86 Kilo mit 6:0 in die Schranken weisen. Daniel Antal sorgte mit dem Erfolg über Sebastian Genthner (Freistil bis 71 Kilo) für neue Hoffnung beim Viernheimer Anhang. Nach nur 1:48 Sekunden stand es 16:0 für den SRCler, was vier Zähler für die Teamwertung bedeutete.

Reilingens Aik Mnatsakanian konterte im griechisch-römisch bis 80 Kilo dann umgehend. Norman Balz war bei seinem Bundesligadebüt ohne Chance und unterlag wegen technischer Unterlegenheit. Die Viernheimer ließen aber nicht locker. Vasile Alexandru Dosoftei war gegen Alexander Zentgraf der bestimmende Ringer und punktete im griechisch-römisch bis 75 Kilo mit 8:0. Deshalb musste der abschließende Kampf über den Gesamtsieg entscheiden. Im freien Stil bis 75 Kilo hatte Reilingens Alan Golmohammadi gegen Arkadiusz Böhm mit 7:0 die Nase vorne und sorgte bei den heimischen Fans für Jubel. JR