SRC-Talent auf dem Podium

Viernheim. Xenia Paul, Nachwuchstalent des Stemm- und Ringclubs des (SRC) Viernheim, konnte nach einer langer Verletzungspause wieder an frühere Erfolg anknüpfen. Fast anderthalb Jahre war für sie kein Training und auch kein Wettkampf möglich. Nach den starken Auftritten bei den Hessischen Landesmeisterschaften in Aschaffenburg konnte sie jetzt bei den Offenen Schweizer Freistil-Meisterschaften in Merenschwand im Schweizer Kanton Aargau einen ausgezeichneten dritten Platz belegen.

Die jährlich stattfindenden Schweizer Meisterschaften, die sich in den verschiedenen Turnier-, Stil-, Gewichts- und Altersklassen durch den gesamten April und Mai ziehen, sind die wichtigsten Veranstaltungen im eidgenössischen Ringsportkalender. Die Titelkämpfe werden vom Swiss Wrestling, dem Schweizer Ringer-Dachverband, organisiert und an interessierte Vereine als Ausrichter vergeben. Mit dieser Veranstaltung weckt Swiss Wrestling Jahr für Jahr viel Aufmerksamkeit auch im benachbarten Ausland.

Xenia Paul hatte zunächst wenig Losglück, musste gleich in ihrem ersten Kampf gegen die Lokalmatadorin Svenja Jungo, mehrfache Medaillengewinnerin (Kadetten) bei Welt- und Europameisterschaften, antreten. Am Ende gab es für die Viernheimerin die erwartete Niederlage nach 0:10-Rückstand wegen technischer Überlegenheit der späteren Turniersiegerin. Danach gab es vier Siege. Ranya Köchli (RS Freiamt) landete auf den Schultern. Gegen Lia Vetsch (vom RC Oberriet-Grabs) wurde wegen technischer Überlegenheit gewonnen und Barbara El Rassi von der Wrestling Academy Bern stand bei ihrer Schulterniederlage auch nicht bis zum Ende der gesamten Kampfzeit auf der Matte. JR