SRC startet mit Niederlage

Viernheim. Die Athleten des SRC Viernheim sind mit einer klaren 8:21-Niederlage bei der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in die neue Zweitligasaison gestartet. Schon der Pausenstand von 10:4 für die Oberschwaben versprach nichts Gutes. Nur drei Viernheimer Ringer verließen als Sieger die Matte. Schon am Samstag (19.30 Uhr) kann der schwache Saisonstart korrigiert werden, wenn der KSV Rimbach zum mit Spannung erwarteten Derby in der Waldsporthalle zu Gast ist.

Der Auftakt in Baienfurt verlief für die Südhessen allerdings optimal, denn im Freistil bis 57 Kilogramm gewann Demian Liutcanov gegen Alexander Tonn nach 1:37 Minuten durch technische Überlegenheit und steuerte vier Zähler auf das Mannschaftskonto bei. Bis zur Pause blieb es aber dabei, denn die Gastgeber waren danach tonangebend.

Der deutsche Vizemeister David Stumpe behielt im Griechisch-römisch (130 Kilo) gegen Julian Scheuer nach Punkten mit 4:0 die Oberhand. Im Griechisch-römisch bis 61 Kilo legte Magomed Makaev gegen Christian-Vasile Vagiunic einen weiteren Punktsieg nach. Mit dem 7:2-Punktsieg über Sebastian Schmidt brachte Timofei Xenidis im Freistil (bis 98 Kilo) die Gastgeber erstmals in Führung. U23-Weltmeister Georgios Pilidis kam gegen Viernheims Richard Vilhelm im Freistil nach 4:38 Minuten zu einem Sieg durch technische Überlegenheit.

Nach der Pause waren dann endlich wieder die Südhessen an der Reihe, als Florian Scheuer im Griechisch-römisch (86 Kilo) gegen Simon Weißhaar als 7:2-Punktsieger die Matte verließ. Viernheims Pascal Hilkert landete im Griechisch-römisch (71 Kilo) gegen Valeriu Toderean bereits nach 2:25 Minuten auf den Schultern.

SRCler Matthias Schmidt unterlag im freien Stil (80 Kilo) gegen Marcel Käppeler mit 1:10 Punkten. Arkadiusz Böhm verlor im Freistil (75 Kilo) gegen den technisch überlegenen Adrian Wolny vorzeitig nach 3:44 Minuten. Mit einem 4:0-Punktsieg im Griechisch-römisch (75 Kilo) gegen Benedikt Rebholz sorgte Vasile Alexandru Dosoftei für den dritten Viernheimer Sieg. JR